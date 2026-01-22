特朗普所謂格陵蘭島協議框架有什麼？

中評社北京1月22日電／美國總統特朗普21日在社交媒體發文稱，他已同北約秘書長呂特就未來達成有關格陵蘭島的協議制定了框架。呂特表示雙方達成了“不錯的共識”。美方如何評價該“協議框架”？協議可能涉及哪些內容？北約和丹麥有何表態？



特朗普：美國“得到了想要的一切”



新華社報導，特朗普21日在社交媒體上發文稱，基於他同呂特“卓有成效的”會晤，雙方“已就關於格陵蘭島乃至整個北極地區未來的協議制定框架”，相關進展將適時公佈。他沒有說明協議框架具體內容，但表示該方案涉及防務和礦產開採安排，“對所有人都有利”，美國“得到了想要的一切”。



特朗普同時表示，基於上述情況，他不會實施原定於2月1日生效、對歐洲8國加徵關稅的措施。



另據美國有線電視新聞網報導，特朗普將協議期限描述為“無限期”，稱協議滿足了他控制格陵蘭島的要求。但他未明確表示其中是否包括美國對格陵蘭島的所有權。



白宮新聞秘書萊維特21日表示，協議框架細節仍需“所有相關方”最終確定，之後將對外公佈。她表示，若協議達成，“美國將以極小代價永久實現在格陵蘭島的所有戰略目標”。



協議包括什麼



美國和北約方面均未公開協議框架細節。綜合美國和歐洲媒體報導，該協議將不涉及格陵蘭島主權轉移，可能涉及美國在格陵蘭島部署“金穹”導彈防禦系統、“更新”美國同丹麥1951年簽署的關於格陵蘭島防務協議、北約增加在北極地區活動等內容。

