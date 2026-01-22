韓2025年GDP增速1%四季度-0.3%

中評社香港1月22日電／韓聯社報導，據韓國銀行（央行）22日發佈的初步核算數據，韓國2025年全年國內生產總值（GDP）同比增長1%，同年第四季度GDP環比下降0.3%。



全年GDP增速與央行去年11月提出的預期相同，但僅為2024年（2%）的一半水準，也遠低於潛在增長率估測值1.8%。單季增速方面，去年第一季度環比下降0.2%，第二季度增速回升至0.7%，第三季度進一步升至1.3%，但第四季度GDP出現負增長，環比下降0.3%。央行分析指出，受基數較高、建設投資低迷等影響，第四季度GDP增速大幅下滑。



分領域看，去年第四季度居民消費支出環比增長0.3%，政府消費支出增長0.6%，建設投資下滑3.9%，設備投資也下降1.8%。出口萎縮2.1%，進口減少1.7%。對GDP增長的貢獻率方面，內需和凈出口分別為-0.1個和-0.2個百分點，居民消費和政府消費各為0.1個百分點。



分行業看，製造業下降1.5%，水電燃氣生產和供應業銳減9.2%，建築業縮水5%，農林漁業和服務業分別提升4.6%和0.6%。



第四季度實際國內總收入（GDI）環比增長0.8%，全年GDI增長1.7%，均高於實際GDP第四季度和全年增速。