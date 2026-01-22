U23男足晉級亞洲杯決賽　期待更進一步

U23男足亞洲杯半決賽，中國隊球員王博豪（右）在比賽中拼搶。新華社 中評社香港1月22日電／北京時間1月21日凌晨，在沙特阿拉伯舉行的2026亞足聯U23（Under－23，23歲以下）男足亞洲杯半決賽中，中國隊以3∶0擊敗越南隊，歷史上首次闖入該項賽事決賽。



人民日報報導，以一場未負、一球未失的成績闖入決賽，中國隊的表現超出預期。



2014年，首屆U23亞洲杯舉辦。由於中國足球曾經存在輕視青訓、人才斷檔等問題，在過往參加的5屆比賽中曾有3次小組賽全負墊底，累計15場比賽僅取得兩勝，從未小組出線。



2015年，《中國足球改革發展總體方案》印發，系統性青訓體系逐漸成形，更多青少年走進球場，選材面得以擴大。參加本屆賽事的中國球員正是由2003—2006年齡段的球員組成，他們是系統變革後培養出的第一代球員。



多樣化的青訓路徑成為這屆U23國家隊的顯著特點。許多球員自少年時期便進入職業俱樂部梯隊接受系統訓練，也有從校園足球體系中脫穎而出的優秀代表，部分球員則選擇了留學海外。



穩定的教練團隊也是這支球隊厚積薄發的一大要素。西班牙籍主帥安東尼奧·普切2018年擔任中國U16國家男足主教練，2020年1月，他出任中國U17國家男足主教練，開啟了與這批球員長達6年多的磨合與共同成長。



2023年U20亞洲杯，安東尼奧帶隊闖入八強，1／4決賽加時惜敗於韓國隊，未能取得世青賽資格，徐彬、李昊等球員嶄露頭角。隨後，2005—2006年齡段U20國家隊同樣在衝擊亞洲杯四強時功虧一簣。對於中國足球而言，這兩次衝擊雖然以失敗收尾，但已經讓球迷看到了希望的曙光。

