快評：“自由不是免費”　索討保護費的話術

AIT台北辦事處長谷立言。（中評社 資料照） 中評社快評／美國在台協會（AIT）處長谷立言22日在台北一場專題講座上稱，“自由不是免費”，美國只能在盟友自助的前提下幫助，如同美國白宮“國家安全戰略”提到，美國致力保持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方阻止“侵略”，但戰略也強調美國不應獨自承擔這項負擔。



谷立言提到賴清德承諾2030年的“國防”預算將達到GDP的5%，以及新台幣1.25兆元軍購特別預算，指台灣正在進行更明智的“國防”支出。



賴當局日前提出8年投入新台幣1.25兆元“國防”特別預算，該項預算的特別條例在“立法院”已遭在野黨8度封殺。谷立言多次出聲力挺該項特別預算，昨天在講座上再次提出，有催逼台灣朝野儘快通過之意，形同索討保護費。



谷立言用上美國俗諺“自由不是免費”，則是索討保護費的話術。台灣人要向美國進貢才能買到自由？自由不過是騙人的鬼話。假維護區域安全之名，結合島內“台獨”政客，販賣“芒果乾”，圖利美國軍工產業與掮客，巧取豪奪，掏空台灣，還要台灣俯首跪謝，這是典型的吃人夠夠。



美方不斷催逼台灣增加防衛開支，本質是要阻止兩岸統一、維護美方利益、收取保護費。美國並非真心關心台灣，美國要的是賣過期落伍爛軍火，讓台灣去與大陸打仗。面對谷立言的公開催逼，台灣在野黨應頂住壓力，繼續封殺巨額“國防”特別預算，這是救台灣、救兩岸和平之道。