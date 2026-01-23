大摩看好中國人形機器人　邁向商業化

中評社香港1月23日電／中國人形機器人產業迎來“井噴式”增長。宇樹機器人去年在央視春晚表演“一夜爆紅”，吸引全球投資者目光，摩根士丹利最新報告大幅上調行業預期，將今年中國人形機器人銷量預測，從1.4萬部翻倍至2.8萬部，並相信今年是人形機器人整合商邁向商業化，建立生態系統的關鍵一年，零部件公司將率先實現收入與利潤。隨著行業快速演變與催化劑出現，資本市場將非常活躍。大摩列出46隻人形機器人概念中資股，包括16隻港股。



大公報報導，摩根士丹利中國工業團隊最新報告指出，2026年將是人形機器人整合商邁向商業化與建立生態系統的關鍵之年，零部件供應商有望率先受益於行業增長，相關硬件預計實現量產，並持續迭代與成本下降。報告預計，中國物料清單（BOM）成本平均每年可下降16%，主要得益於規模經濟與製程優化。



企業採購成市場增長動力



大摩將今年中國人形機器人銷量預測，由1.4萬部上調至2.8萬部，並預計市場主要驅動力將從去年的政府、研發與娛樂相關需求，轉向企業採購推動。現階段生產規模可能大於實際銷售，因主要廠商正透過內部生產機器人進行訓練與驗證；而零部件市場有可能比預期更早進入可擴展的量產階段。



大摩認為，機器人將迎來新一輪“進化”，未來機器人不僅能在空間受限的工業與服務場景中，可靠地完成多步驟的專業任務，行業與資本市場的關注點也將從機器人的“身體”轉向“大腦”。應用場景如醫療、工業、商業服務等，預計將進一步擴大驗證範圍。不過，大摩也預期行業進入整合階段，企業能否找到實際商業化應用將成為生存關鍵。



報告還指出，該行業將對股市與資本市場帶來正面刺激。人形機器人相關企業的IPO將提升市場關注度，相關股份有望成為推動股市的催化劑。大摩列出46隻中國人形機器人概念中資股（見表），其中包含16隻港股。



關注百度地平線阿里等股



在專注研發機器人“大腦”的企業中，百度（09888）、地平線機器人（09660）及科大訊飛（深：002230）備受關注。百度提供文心一言5.0的AI模型與運算平台；地平線旗下公司D－Robotics已推出用於人形機器人的系統級晶片（SoC）開發套件RDK S100；科大訊飛則提供全端式“SuperBrain＋Spark Desk”人工智能平台與多模態模型，並已與逾450家機器人製造商合作。相關股份已受市場追捧，百度及科大訊飛今年以來股價分別漲21.6%及16.2%，地平線機器人亦累升2.7%。



整合商阿里巴巴（09988）與優必選（09880），今年以來股價分別累升15.4%及12%。今年初，阿里雲宣布與樂聚機器人達成全面AI合作，將基於阿里雲算力、AI平台及千問模型，共同開展人形機器人訓練場合作。優必選則專注於人形機器人領域，推出Walker S2和天宮Walker，並發布群腦網絡（BrainNet）架構。