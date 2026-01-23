日債價急挫　恐震散美歐債市

中評社香港1月23日電／環球金融黑天鵝頻現！特朗普政府強搶格陵蘭導致美國股匯債三殺的同時，日本首相高市早苗提前大選及計劃暫停食品消費稅觸發猛烈債災，日本長債息升至紀錄新高。目前市場憂心日債崩跌最終拖冧美歐債市，掀起前所未見美歐日債市超級風暴。



大公報報導，近期環球金融市場並不安寧，其中華爾街股市日升日跌，大起大落，這都是特朗普政府惹的禍，即使取消下月對反對其奪取格陵蘭的八個歐洲國家加徵10%關稅的措施，但已打擊歐洲對美國的信任，歐洲多國勢必逐步減持手上美國股債資產，引發金融市場震盪。



禍不單行，正當美歐股債資產價格受到格陵蘭事件衝擊之際，日本首相高市早苗進行政治豪賭，提前國會大選，圖爭取更多國會議席支持，並且計劃暫停食品消費稅，實施寬鬆財政政策去打救疲乏經濟，但未見其利，先見其害，日本國債應聲暴跌，其中日本長期國債息上升至紀錄新高，例如40年期國債息升破4厘，創下2007年發行以來新高。



日債大冧，反映市場對日本債務及財政擔憂日益加劇。事實上，日本在去年底加息0.25厘，政策利率調高至0.75厘，為1995年以來最高，這對環球金融市場影響不容低估，原因是市場一直借入近乎零息的日圓資金，買入環球金融資產如美國股債、加密貨幣，以博取最大回報，這種日圓套息交易，為環球市場提供充裕流動性。不過，隨著日本利率觸底回升，套現交易大幅減少，甚至要平倉計數，勢必收緊市場流動性，最近美國股市、債市及比特幣價格同時受壓，便是市場流動性出現問題。



長債息抽升至紀錄新高



日央行去年12月加息之後，確證日本貨幣政策持續收緊，即使去年第三季經濟陷入負增長2.3%，但日央行貨幣政策已轉向遏抑通脹，支撐日圓。目前日圓兌美元偏弱，令通脹壓力難消。日本核心通脹按年升3%，比美國還要高。摩通預期今年日央行再加息兩次，分別在4月及10月，估計到2026年底政策利率將達到1.75厘，信貸融資成本已返回上世紀九十年代水平，恐怕金融市場會有更激烈反應，實體經濟也面臨重擊。



值得留意的是，日本加息復加擴張性財政政策，日本國債價格大跌、債息狂升，目前市況可以債災來形容，其中2年期國債息升上1.22厘，見1997年高位，而10年期國債息一度上升2.25厘，為1992年2月以來最高，過去一年債息大漲1厘，即升幅達1倍。至於日本30國債息急升3.68厘，創紀錄新高。日本國債表現為七國集團之中最差，受到政經不穩影響的法國10年期國債息，過去一年上升40點子至3.61厘，表現也比日債為佳。由此可見日本長期國債價急跌、債息狂升十分嚇人，私人企業以公共機構發債成本大增一倍，日本經濟復甦將遙遙無期。



日融資成本增 拖累實體經濟



其實，日本發債融資成本如此急速上升，恐對金融市場以至實體經濟造成超乎預期的衝擊。首先，日本企業信貸成本高漲，影響投資意欲，甚至加劇企業破產倒閉風險。其次，日本債務危機遲早大爆發，公共債務相當於國內生產總值2.5倍，為發達國家之冠。由於日債息較年前翻番，意味日本當局債務利息負擔將會倍增。



其三，日債大跌將引發外溢衝擊，對於走勢偏弱的美歐國債尤其不利。日央行持續加息預期下，日圓兌美元反彈之勢將會加劇，引發日圓套息交易平倉或日資從海外市場班師回朝，美歐債市將面對日資巨大沽售壓力，導致美歐金融市場震盪加劇。



總而言之，日本國債大跌激起千重浪，打擊投資者信心，基本面脆弱的美歐債市將首當其衝，燃起美歐日金融震盪。