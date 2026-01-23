郭一鳴：昨天南美，今天北極，後天呢？

一月十四日拍攝的丹麥自治領地格陵蘭島首府努克市郊景色。新華社 中評社香港1月23日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，近日網上熱傳一張照片和一份圖表。照片的主角是格陵蘭自治政府外交部長維維安·莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）被拍到在美國白宮外吸煙，日期是當地時間一月十四日。據說當日莫茨費爾特和丹麥外交大臣拉斯·拉斯穆森（Lars Rasmussen）一同來到位於美國首都華盛頓特區的白宮，跟美國副總統萬斯和國務卿魯比奧會談近八十分鐘。照片的拍攝時機是會談結束之後。照片中五十三歲的莫茨費爾特正在吞雲吐霧，低頭看手機，其表情被形容為“愁容滿面”。這幀照片之所以引起爭議，當然不是因為吸煙危害健康，而是在格陵蘭島主權存亡之秋，這位女外長被拍到在極其敏感的地點和時間“借煙減壓”。有自稱格陵蘭島居民指照片中莫茨費爾特表現“緊張、疲憊，甚至示弱的象徵”。不過筆者很同情這位女外長，所謂秀才遇到兵，有理說不清。這張照片恰恰是美國有強權冇公理，連盟友也不放過的真實寫照。



文章說，特朗普出兵生擒委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，並且宣布“接管”委內瑞拉，自封該國代總統，令全世界震驚，近日他又公開脅迫北約盟友丹麥交出格陵蘭島。丹麥和格陵蘭兩位外交官員銜命前往白宮，試圖說服美國改變立場，但所謂弱國無外交，結局無功而返。格陵蘭位於北極，面積二百一十六萬平方公里，大約相當於九個英國，但人口僅區區五萬七千人，丹麥亦衹有近六百萬人口。如果美軍真的動起手來，丹麥和格陵蘭根本無招架之力。但輸人不輸陣，丹麥國防部與格陵蘭自治政府發表聯合聲明，強調因地緣政治緊張局勢蔓延至北極，決定擴大在格陵蘭及其周邊地區的軍事存在。歐洲八國發表聯合聲明全力支持丹麥捍衛主權，網上廣傳的那份圖表，正是北約歐洲成員國支持丹麥的兵力圖，具體部署如下：



德國：派遣十三名士兵進行聯合考察任務，旨在探索加強該地區安全保障的軍事措施；



法國：總統馬克龍證實目前已部署約十五名士兵，並計劃在未來幾天內獲得陸、海、空力量增援；



英國與荷蘭：兩國各派遣一名軍官（荷蘭為皇家海軍軍官），負責軍事演習的前期勘察與準備工作；



芬蘭：派遣兩名聯絡官，探討未來進行聯合訓練活動的可能性。



其餘國家：瑞典與挪威也已表達加入丹麥發起的“聯合軍事考察行動”之意願。



文章說，這張派兵圖令人啼笑皆非。歐洲多國總共派出三十多名官兵就能阻止美軍佔領格陵蘭？也許有人會說，派兵三十多人只是表明歐洲國家團結反對美國佔領格陵蘭的立場。可是美國會在乎歐洲的立場嗎？這些歐洲國家對特朗普協調俄烏停戰的方案不買賬，在格陵蘭問題上，白宮又怎會顧及歐洲的想法？所以，歐洲派兵支持丹麥是自暴其短，美國佔領格陵蘭之日，就是北約瓦解之時。



北大西洋公約組織（簡稱北約）是成立於一九四九年的國際軍事聯盟，目前有三十二個成員，除了美國、加拿大和土耳其，其他都是歐洲國家。該組織的成員國同意相互防禦，以應對外部威脅。條約第五條明確規定，對組織其中一個成員國的武裝攻擊應被視為對所有成員國的攻擊。以蘇聯為首的東歐國家則於一九五五年成立華沙條約組織（簡稱華約）。早在二戰結束翌年，英國首相邱吉爾就在一次公開演講指出：一道鐵幕已經落下，將歐洲一分為二。北約和華約是東西方冷戰的產物，亦是冷戰的象徵。蘇聯解體、華約解散之後，北約不僅繼續存在，而且一再東擴，有十六個成員國就是在冷戰結束之後先後加入北約。烏克蘭因為積極爭取加入北約，成為四年前俄羅斯出兵的理由。



文章說，早在特朗普首次入主白宮之後，就揚言要退出北約，當他赤裸裸逼迫丹麥交出格陵蘭主權，在他的心目中北約已經不存在。說時遲那時快，北美防空司令部（NORAD）表示，該組織的軍機將於近期抵達美軍位於格陵蘭的皮圖菲克太空基地（PituffikSpace Base），進行“規劃已久”的多項活動。那天格陵蘭女外長抽完香煙離開白宮之後，在接受訪問直播中情緒崩潰，哽咽說“感到不知所措”。特朗普昨天南美、今日北極，後天呢？世界迫切需要建立一個新的國際秩序。