紐時：美國已在與中國的新冷戰中舉起白旗

一年之隔，天翻地覆。



去年1月，特朗普強勢重返白宮，蓄勢打響貿易戰，身後還有一眾自身對華強硬派撐腰。彼時，外界幾乎篤定，他的回歸必將讓美國與中國這兩個大國的對抗再度升級——這場對抗，早已被外交政策人士籠統地稱作“新冷戰”。



而2026年，美國的地緣政治處境已然天差地別。中國或許仍隱於幕後，但台前的美國，一邊在委內瑞拉開展非法軍事行動，一邊公然企圖接管格陵蘭島、威逼歐洲，還對古巴、伊朗等敵對國家發出威脅。對加拿大長達一年的敵對態度更是將這個鄰國推向了中國的懷抱——這位曾與我們情同手足、最忠誠的盟友竟與美國分道揚鑣，還與中國簽署了堪稱“讓中國再次偉大”的電動汽車貿易協定。



這些舉動，有些或許是出於大國對抗的考量；有些，或許是歷史的介入打亂了宏偉規劃；還有些，可能只是純粹的外交失能與短視的虛張聲勢所致。但另一種可能性也同樣存在：我們正步入新冷戰的全新階段，在與世界另一大國長達十餘年的對抗持續升級後，其他全球優先事項已取代華盛頓兩黨對這一對抗的執念。



特朗普政府起初強硬祭出關稅大棒，卻很快從貿易戰中退縮，以至於如今美國對中國的關稅竟低於美國莫名加徵給印度的關稅。政府還放寬了此前以國家安全為名設立的人工智慧晶片出口限制。那份曾讓“唐羅主義”成為熱議話題的《國家安全戰略》報告將中國降為次要議題，反而更多聚焦本土安全、邊境問題以及西歐的文化戰爭。

