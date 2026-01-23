特朗普在達佛斯　美國與盟友戲劇性“決裂”

視頻截圖。 中評社香港1月23日電／紐約時報中文網22日發表文章說，週三，在瑞士達佛斯世界經濟論壇上，美國總統特朗普威脅要顛覆西方秩序的一些核心支柱時，會場上的精英們有些人坐在那裡啞口無言。有些人發出嘆息。還有人倒抽一口涼氣。



關鍵的歐洲權力中間人、芬蘭總統亞歷山大·斯圖布在演講結束後臉色蒼白地站了起來。這場演講針對的就是像他這樣的人：西方政治領袖和經濟精英們。當人們紛紛走向出口時，斯圖布走向了南卡羅來納州共和黨參議員林賽·格雷厄姆，後者晚些時候表示，斯圖布是想瞭解更多關於特朗普和美國立場的細節。



“歐洲每個人都很擔心，”作為特朗普盟友的格雷厄姆在與斯圖布交談後輕蔑地說。“他們起床時擔心，上床睡覺時也擔心。”



斯圖布拒絕置評，但他的反應體現了整個會議普遍的震驚感。這場會議是政治和經濟領袖們的論壇。幾十年來，志同道合的政治家、企業人士、投資者和名人齊聚達佛斯，討論共同的經濟和政治未來。但週三的，在一個主要演講廳里，特朗普用一個多小時將這個論壇變成了西方主導力量與其日益疏遠的盟友之間戲劇性決裂的舞台。



連續幾天嘲諷歐洲領導人後，特朗普飛越數千公里來到這個白雪覆蓋的山坡，對西方聯盟、其領導人和社會的價值觀以及世界貿易框架發起言語攻擊。



當日結束時特朗普收回了一些最嚴重的威脅。他說，他已與北約就格陵蘭島的未來達成初步框架協議（他希望向丹麥購買該島），並撤回了向反對美國擁有格陵蘭島的盟友徵收新關稅的威脅。



這些舉動讓一些歐洲領導人表現出些許希望，但並未緩解達佛斯那些備受打擊的與會者內心深處的恐懼：美國不再是可靠的盟友。當天早些時候，這個群體已經連續遭受了特朗普在貿易、環境和移民問題上對他們的侮辱。



隨著特朗普在演講中再次要求擁有格陵蘭島、抨擊北約，並模糊地威脅如果歐洲領導人不同意他的要求將發動經濟戰，零星的輕笑轉為焦慮的沉默，最終變成清晰可聞的驚恐。



歐洲領導人們震驚地看著特朗普侮辱他們的政府，質疑他們作為盟友的可靠性。有些人則在特朗普聲稱歐洲國家和加拿大欠美國一筆債時臉部扭曲。有人甚至在演講結束後匆忙尋找現任和前任美國官員，詢問總統的想法以及美國作為可靠夥伴的未來。



曾任賀錦麗國家安全顧問的菲爾·戈登出席了該活動，他表示外國官員在峰會中來問他，特朗普的立場是否已經“固化”。



“這是美國嗎？”戈登說歐洲官員週三這樣問他。“二戰後的時代是否徹底結束了——還是說尚有希望回歸？”



但與此同時，也出現了越來越明顯的接受：一個新世界秩序正在與會者們眼皮底下浮現，而這個會議多年來一直是舊框架的象徵。

