特朗普還在痴迷石油，中國將以電池主宰世界

特朗普總統對海外自然資源及其由此帶來的權力有著毫不掩飾的渴求。他曾宣稱美國介入委內瑞拉事務是為了“拿石油”，並押注投資者會拿出至少1000億美元，重振這個日漸衰落的產業。他的盤算是，未來數十年各國仍會繼續從美國購買石油，驅動汽車、卡車、船舶和飛機。



儘管中國是全球最大石油進口國，但其領導人對掠奪外國資源的態度更為克制。中國領導層正大力推動以電力替代石油。



中國科技企業正為世界鋪就一條全新道路，以電機驅動取代高油耗的內燃機，這是一種極具21世紀特徵的發展思路，不僅是為瞭解決自身的能源問題，更是為了向全球各國出售電池等電動產品。加拿大成為了中國電動汽車的最新買家，其總理馬克·卡尼以降低此類汽車關稅作為新貿易協定的一部分，也是對特朗普的公然反駁。



儘管美國人對電動汽車的接受很慢，中國家庭卻早已愛上了它。2025年，中國市場售出的新車中，54%為純電動或插電式混合動力車型。國際能源署的預測顯示，這也是中國石油消費量有望在2027年達峰的重要原因。與此同時，中國電動汽車製造商不斷刷新紀錄：無論是比亞迪的銷量（去年其純電動車型銷量首次超越特斯拉），還是小米的速度（其車型則在德國紐博格林等知名賽道接連創下賽道紀錄）。



這些電動車型的動力並非來自石油，而是中國本土生產的電力，其來源涵蓋煤炭、核能、水電、光伏和風電等多種形式。

2000年，中國的發電量僅為美國的三分之一；到2024年，這一數字已攀升至美國的近2.5倍。中國激增的能源投資很大一部分用於興建燃煤電廠——中國擁有豐富的煤炭儲量。但在過去十年間，中國也快速布局清潔能源項目，尤其是風電和光伏領域。

如今，中國的年發電量已超過美國和歐盟的總和。該國正在建設近40座新的核反應堆，而美國這一數字為零。去年，中國宣布將在西藏興建一座水電站，其裝機容量將是當前世界第一大水電站三峽大壩的三倍。



中國不僅在大規模建設電力基礎設施，國內企業還在重塑技術基礎，推動全球電氣化進程。

