習近平：中方願始終做拉美加勒比國家好朋友

習近平。（資料圖） 中評社北京1月23日電／1月23日上午，國家主席習近平同巴西總統盧拉通電話。



新華社報導，習近平指出，2024年，我和盧拉總統共同宣佈將兩國關係提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體。一年多來，兩國命運共同體建設順利起勢，發展戰略對接不斷走深走實，樹立了全球南方國家團結合作的榜樣。今年是中國“十五五”開局之年。中方將以高水平對外開放促進高質量發展，為中巴合作提供更多機遇。中方願同巴方一道努力，全方位推進各領域互利合作，推動中巴關係得到更大發展，迎來更加美好的未來。



習近平強調，當前國際形勢動蕩不安，中國和巴西作為全球南方重要成員，是維護世界和平穩定、改革完善全球治理的建設性力量，應當堅定站在歷史正確一邊，更好捍衛兩國和全球南方共同利益，共同維護聯合國核心地位和國際公平正義。中方願始終做拉美和加勒比國家的好朋友、好伙伴，推進共建中拉命運共同體。



盧拉表示，習近平主席2024年對巴西進行歷史性訪問，將巴中關係提升到攜手構建更公正世界和更可持續星球的命運共同體新高度，兩國各領域合作取得長足進展。巴方願同中方一道，推動雙邊和拉中關係取得更大發展。巴西和中國是捍衛多邊主義、堅持自由貿易的重要力量。當前國際形勢令人擔憂，巴方願同中方密切協作，維護聯合國權威，加強金磚國家合作，維護地區和世界和平穩定。