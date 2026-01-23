國家知識產權局七方面部署護航十五五開局

中評社北京1月23日電／央視新聞報導，2026年是“十五五”開局之年，在今天國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上，國家知識產權局相關負責人表示，全國知識產權系統將錨定目標、接續奮鬥，努力實現“十五五”良好開局。主要開展七方面工作。



一是加強頂層設計。高質量編制實施知識產權“十五五”規劃，做好與國家“十五五”規劃綱要、知識產權強國建設綱要和相關領域規劃的有機銜接和協調聯動。深入推進知識產權強國建設示範創建工作，“一省一策”深化知識產權強省共建。



二是完善法治保障。加快推動商標法新一輪全面修改和《集成電路布圖設計保護條例》修改。加強地理標誌專門立法研究論證。完善人工智能等新領域新業態知識產權保護制度。不斷健全數據知識產權保護規則，進一步深化相關試點。



三是突出質量導向。持續提高知識產權授權確權質量，精準服務關鍵核心技術攻關。深入開展知識產權代理行業專項整治，健全行業監管長效機制。加大對違反誠實信用原則的專利申請行為和商標惡意搶注行為的治理力度。



四是強化協同共治。高標準建設知識產權保護中心和快速維權中心，加強知識產權仲裁調解能力建設和信用監管，加大知識產權行政裁決工作力度。強化涉外知識產權保護，完善跨部門協同機制，加強標準必要專利等重點領域涉外風險預警和糾紛應對指導。建好國家地理標誌保護示範區。



五是促進高效運用。構建知識產權轉化運用長效機制，持續深化高校和科研機構存量專利盤點盤活工作。高標準建設重點領域專利池，大力實施商標品牌戰略和地理標誌運用促進工程。支持重點地區深化知識產權金融生態綜合試點。



六是優化公共服務。編制知識產權公共服務國家標準，推動各類業務線上線下“同標準受理、無差別辦理”。拓展“人工智能+知識產權服務”應用場景。深入開展知識產權助企惠企專項行動。



七是堅持開放共贏。深度參與世界知識產權組織多邊合作，推動新領域新業態知識產權國際規則制定。持續深化“一帶一路”知識產權合作。積極在中美歐日韓五局合作、金磚國家知識產權合作中發揮重要作用，鞏固推進小多邊、周邊、雙邊務實合作。