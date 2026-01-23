馬斯克“隔空對壘”特朗普揭美國AI發展之困

中評社北京1月23日電／就在美國總統特朗普21日在瑞士達沃斯發表演講、支持使用化石能源的第二天，美國企業家埃隆·馬斯克突然現身世界經濟論壇2026年年會，向特朗普批評可再生能源、拒絕綠色轉型“開火”。



新華社報導，隨著人工智能在美國快速發展，大量數據中心的修建意味著能源需求的急速攀升，馬斯克和特朗普的這場交鋒彰顯了美國在人工智能（AI）發展路徑上存在的矛盾：華盛頓試圖通過貿易壁壘和化石能源維持霸權，而硅谷則警告這種做法正在扼殺美國科技特別是AI發展的未來。



能源路徑的“根本分歧”



特朗普一直公開批評清潔能源，鼓勵石油巨頭開採更多石油和天然氣。在世界經濟論壇年會發表講話時，他更是大談化石能源產業，質疑可再生能源的可行性。



然而，這種否定新能源的態度在硅谷巨頭眼中卻“不合時宜”。就在特朗普發表演講的第二天，馬斯克臨時決定前往達沃斯發表演講。在22日的講話中，馬斯克針鋒相對地表示，制約AI部署的根本因素是電力。他表示，人工智能芯片的生產正在呈指數級增長，但電力供應增長緩慢，阻礙了人工智能數據中心訓練和部署人工智能模型的效率。



隨著科技公司越來越依賴電網運營商提供電力，可靠性問題和產能限制威脅到人工智能的部署速度。馬斯克說，美國完全可以生產足夠的太陽能來滿足所有電力需求，包括因數據中心激增而帶來的巨大能耗。

