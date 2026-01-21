冰雪傳情　兩岸記者共赴什刹海新春之約

兩岸記者齊聚北京什刹海，感受冰上民俗的獨特樂趣 中評社北京1月24日電（記者 海涵）臘梅吐蕊迎新春，海峽同心話團圓。丙午馬年春節將至，由國台辦主辦、北京市台辦承辦的兩岸記者新春聯誼活動1月23日在京舉行。國台辦四位新聞發言人聯袂出席當晚的新春聚會，向兩岸記者致以新春美好祝福，並同大家親切交流、共話兩岸關係發展大勢。



本次活動特別設置體驗互動環節。當天下午，兩岸記者齊聚北京什刹海，感受冰上民俗的獨特樂趣；走進什刹海體育運動學校，探訪冠軍搖籃的深厚底蘊與數字化訓練的創新成果，在冰雪的歡悅與體育的熱血交融中，共敘“兩岸一家親”的濃情厚誼。



作為北京冬日標誌性民俗活動，什刹海冰嬉承載著數百年的文化記憶，從清代皇家冰上盛典演變至今，已成為兩岸同胞感受中華傳統年俗的重要窗口。活動當日，什刹海冰場暖意融融、熱鬧非凡。兩岸記者興致勃勃地體驗了冰上自行車、冰上座椅、卡通動物玩偶冰車等冰上工具，一行人時而奮力滑行、時而駐足歡笑，冰面之上洋溢著祥和氛圍。



冰場上，最引人矚目的當屬科技感十足的機器狗拉犁耙項目——由宇樹科技Unitree A2機型打造的機器狗身著喜慶花襖，憑借特製防滑腳掌與激光雷達避障技術，在冰面平穩前行，無噪音、無異味的環保設計讓記者們紛紛點贊。



隨後，兩岸記者一行走進被譽為“冠軍搖籃”的什刹海體育運動學校。該校自創辦以來，先後培養出馬燕紅、謝軍、王濤等多位奧運冠軍與世界冠軍，冠軍榜上熠熠生輝的名字，彰顯著中國體育事業的蓬勃發展。