高市早苗的三大危機與兩大“賭注”

中評社北京1月23日電／日本高市早苗內閣23日通過眾議院解散決議書，這是日本眾議院60年來首次在國會例會開幕日即遭解散。



新華社報導，輿論認為，高市早苗“突襲式”解散眾議院提前舉行選舉，是其在三大執政危機下的一場“政治豪賭”，已然引發中左翼在野黨聯手等政壇變動。這場選舉或將重塑日本政治版圖，甚至對日本政治路線走向產生長遠影響。



三大危機



日本新一屆眾議院選舉定於2月8日舉行。高市19日在記者會上說，執政聯盟的框架和重要政策都發生了巨大變化，需要國民決定是否認可她執掌政權。如果執政聯盟能獲得過半數議席，她就能“果敢”推行“大膽的”政策。



日本輿論認為，高市決定在23日國會開幕日即解散眾議院的真正原因，是察覺到進入國會審議後其執政前景不妙。當前，高市面臨三大危機：



一是執政基礎不穩。執政聯盟在參議院是少數派，在眾議院勉強過半。高市所在的自民黨與執政伙伴日本維新會各懷異心，同時高市在自民黨內還受到麻生太郎和原“安倍派”勢力掣肘。



二是個人醜聞不斷。高市本人被曝與問題宗教團體有勾連，她與多名政府高官、日本維新會地方議員等還被曝涉及政治資金問題，這些在國會審議中可能成為在野黨攻擊目標。



三是經濟困境難解。高市以擴大政府支出應對高物價等問題，但效果並不明顯，反而使國債利率上升、日元持續貶值等問題更加突出，未來經濟恐難有起色。

