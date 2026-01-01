中評現場：國防部舉行中外媒體新春招待會

中央軍委國際軍事合作辦公室副主任葉江致辭（中評社 陳思遠攝） 中評社北京1月24日電（記者 陳思遠）國防部23日晚在國防大學軍事文化學院舉行2026年中外媒體新春招待會。軍方代表、中外媒體界人士、國防部新聞發言人等出席招待會。中央軍委國際軍事合作辦公室副主任葉江在招待會上致辭，回顧2025年中國國防和軍隊建設及軍事外交成就；國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛主持招待會，並在接受記者採訪時送上馬年祝福。



葉江在致辭時表示，2025年在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，中國式現代化邁出穩健步伐，中國綜合實力躍上新台階。這一年，我國隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，九三閱兵盛典威武雄壯、振奮人心；新型軍兵種結構布局嶄新亮相，首艘電磁彈射型航母福建艦正式入列，國防和軍隊現代化建設持續取得新突破；以雷霆之勢舉行“正義使命”演習，用堅定意志、硬核實力捍衛國家主權、安全、發展利益。



葉江指出，面對變化交織的國際形勢，中國始終做世界的和平力量、穩定力量、進步力量。2025年，中國軍事外交堅守元首外交戰略引領，加強與外交高層交往與機制性磋商，推動防務領域務實合作，服務練兵備戰，塑造有利態勢。其中，“絲路方舟”號醫院船守護南太、拉美，為構建人類命運共同體提供支撐。



“多少事，從來急；天地轉，光陰迫。山一程水一程，萬里長征足未停。”葉江表示，展望新的一年，我們將錨定目標接續奮鬥，以更創新的理念、更進取的姿態、更多元的途徑傳播中國軍隊聲音，講好中國軍隊故事，與大家一起做新時代新征程建設者，為促進世界與地區和平發展注入穩定性正能量。



國防部發言人張曉剛在接受記者採訪時送上新春祝福：“真心祝福全國人民新年快樂，馬到成功。”



此次招待會上還精心安排了文藝表演、寫春聯送祝福、木版年畫製作、輕武器模擬射擊體驗等活動。