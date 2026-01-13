快評：兩岸復談有底線　衹有一條路徑

新任海基會董事長蘇嘉全昨天致詞。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社快評／海基會23日下午召開第12屆董監事第1次臨時聯席會議，通過蘇嘉全就任海基會董事長。蘇嘉全致詞時表示，海基會將持續扮演說好話、做實事的角色，期待恢復兩岸常態化的交流。蘇嘉全說了很多軟話，但沒有提到“九二共識”。



2016年5月20日至今，海基會共有10位董事長（包括代理、回任），迄今沒有一位董事長任內能打開兩岸協商僵局，海基會知道問題出在哪裡。



1999年，李登輝提出“ “兩國論”，兩會商談被迫中斷；2000年5月20日，陳水扁上台執政，兩岸關係進一步惡化，海基會與海協會的協商談判中斷長達9年。2008年國民黨重新上台執政，當年6月中斷9年的制度化協商才得以恢復。2016年5月以來，民進黨當局拒不承認“九二共識”，兩會協商談判又再中斷，已長達9年多。



國台辦發言人朱鳳蓮於14日強調，兩岸兩會對話機制之所以中斷，根本原因在於民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，且拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”。衹有回歸此政治基礎，兩會對話溝通機制才具備重啟的可能，海基會也才能發揮其應有的職能。



即是說，承認體現一個中國原則的“九二共識”，是兩會復談的底線，是唯一一條可行的路徑。台灣當局不承認、不接受這一點，即是並非真心想改善兩岸關係，並非真心想恢復兩岸接觸商談；所謂“不設兩岸對話前提，這是‘我方’最大善意”，不堪一駁。