一路飆漲　國際銀價緣何破百？

中評社北京1月24日電／美國紐約商品交易所白銀期貨價格、倫敦白銀現貨價格23日雙雙突破每盎司100美元的關鍵整數關口，創歷史新高。從2025年初至今，白銀價格從跟隨國際金價“追漲”，到超過金價漲幅實現“領漲”，引發市場關注。國際銀價緣何破百？其背後有什麼深層次原因？



銀價如何飆漲



新華社報導，2025年10月，紐約商品交易所白銀期貨價格突破每盎司50美元。在這之前，白銀價格突破這一水平是45年前的1980年；在這之後，白銀在兩個多月內價格翻倍。



2025年，國際銀價在年初不足每盎司30美元，12月28日首次突破每盎司80美元，全年漲幅一度超過175%。2026年初，銀價再次爆發，不到1個月漲幅就已超過40%。從漲幅上看，這一輪國際銀價已經大大超過國際金價，被市場稱為“爆炸性表現”。



市場通常使用“金銀比”的概念來衡量白銀價格的水平。當前，國際黃金價格眼看就要突破每盎司5000美元，與每盎司100美元的銀價相比，金銀比已收窄至約50。



歷史上，金銀比長期維持在60至70水平。上一次金銀比大幅收窄，還是在2011年前後。一般認為，金銀比超過80，意味著國際金價被高估；低於50則意味著銀價進入強勢。

