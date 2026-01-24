可甄別美國商品的應用軟件在丹麥火“出圈”

中評社北京1月24日電／丹麥民眾對美國強索格陵蘭島的不滿情緒正蔓延至超市貨架，一款“幫助”丹麥消費者識別商品原產地以便拒絕美國商品的手機應用軟件近期在該國大受歡迎。



央視新聞報導，一款名為UdenUSA（意為“沒有美國”）的應用軟件正在丹麥火“出圈”。該軟件由21歲的達內·約納斯·皮佩爾與朋友馬爾特·亨斯貝爾共同開發。



皮佩爾稱，許多消費者希望避免購買美國產食品，但在超市中往往難以辨別產地，UdenUSA軟件回應了這一需求，標注了每件商品的原產地。



美國總統特朗普去年開始頻繁表示要將丹麥自治領地格陵蘭島納入美國版圖，使丹麥和美國這對傳統盟友關係惡化。丹麥“臉書”平台當時成立了一個抵制美國商品的群組，目前該群組成員已超過10萬人，而丹麥全國人口僅約600萬。皮佩爾及其朋友受到啟發，創建了UdenUSA。不過他接受媒體採訪時說，該軟件並未呼籲抵制，只是提供多一點“清晰度”，怎麼做由消費者決定。



從去年開始，已有部分丹麥人用抵制美國商品的方式表達對美國貿易政策和“占島”野心的憤怒。丹麥一些超市在價格標簽上為歐洲產品標注星形符號，以便消費者識別。據媒體報導，美國品牌可口可樂去年在丹麥的銷量有所下降，丹麥本土品牌快樂可樂銷量飆升。



柏林自由大學市場營銷學教授薩沙·賴特爾說，丹麥經濟體量較小，且直接從美國進口的食品數量有限，即便有大批丹麥消費者抵制美國產商品，也不太可能產生顯著的經濟或政治後果。