談台積電赴美　張善政：坐看台灣走向沒落

中評社台北1月24日電／桃園市議員凌濤舉辦“日新對話”論壇，桃園市長張善政表示，詢問AI對台積電4成產能移到美國的影響，都持負面看法。更擔心台積電一個廠就上千億元，折損對台灣影響大，呼籲為政者不能為了政治管產業，因為產業死了之後，要怪人都不知道已經跑哪裡去了。



中時新聞網報導，凌濤舉辦日新對話論壇，邀請張善政與台大政經學院兼任教授楊應超對談，楊先分享自己財富自由的關鍵，建議以自己23至48歲有15份工作，勇敢離開舒適圈，並找到有熱情的工作，拚命地去做，錢自然會來。



因與美關稅大致定案，張善政說，自己詢問AI，若台積電4成產能移到美國的影響，結果AI都不看好。他又說，如果看完AI的意見還同意台積電外移，就是坐看台灣走向沒落的未來，因為台積電一個廠就上千億產值，搬到美國台灣要折損多少？



張善政表示，產業發展可引導，不可驅使，他用陳水扁推的“兩兆雙星”，其中一個就是面板業，但結果如何大家都知道。而半導體企業，政府僅有引導，沒有管太多，成功的就是半導體。



張善政說，有些產業只適合在某些國家發展，為什麼全世界製造業都離開美國到亞洲？因為亞洲國家從小教育不一樣。他提到，工程師到美國工作，未來有下一代也很難回到台灣。他們離開後，台灣經濟、消費、GDP怎麼辦？工程師經濟能力佳，對房地產、消費市場有拉抬作用，離開台灣影響層面很大。

