“政院”搬馬英九時代舊案回擊在野　全網炸鍋

中評社台北1月24日電／“行政院”提出“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”草案，屢遭在野批評2張A4紙就要1.25兆元。“行政院”發言人李慧芝在臉書發文回擊，指馬政府所執行的5次特別條例，含總說明頁數，平均是2.6張A4紙。大批網友留言猛酸，又拉“馬維拉”出來救援，民進黨都執政幾年了。



中時新聞網報導，“行政院”發言人李慧芝23日深夜在臉書發文表示，以馬政府而言，所執行5次特別條例含總說明頁數，平均是2.6張A4紙，其中“莫拉克颱風災後重建特別條例草案”5張A4紙，預算1000億；“振興經濟消費券發放特別條例草案”2張A4，預算857億；“振興經濟擴大公共建設投資特別條例草案”1張A4，預算5000億；“曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例草案”3張A4，預算500億；“流域綜合治理特別條例草案”2張A4，預算600億。



李慧芝強調，“國防部”這次提的“國防”特別條例，包括總說明共6頁、3張A4紙，條文中已清楚列出主要採購項目與“國防”強化重點。



貼文一出，引發網友討論。網友紛紛在下方留言酸，“又拉馬維拉救援，民進黨都執政幾年了你怎麼都跳過蔡英文？”、“又拿馬維拉出來，馬‘總統′執政的‘行政院′不會這樣不依法編列預算啦！這才是重點”、“呵呵，原來現在是馬執政喔”、“還是一句，馬‘總統′辛苦了”。