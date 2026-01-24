郭正亮預言：賴清德就職2年還去不了美國

中評社台北1月24日電／媒體人劉寶傑日前接受網路節目訪問時表示，蔡英文開始有一些動作，跟幕僚有一些互動頻繁，認為作為“總統”把事情搞定，比堅持事情對錯更重要，也是給賴清德一個警告。前“立委”郭正亮認為，劉寶傑沒有講的，就是“你在當哪門的‘總統′”。他更預言，賴清德就職2年還去不了美國。



中時新聞網報導，郭正亮23日在《中天辣晚報》節目中表示，這是劉寶傑講的，也就是賴清德都堅持誰對誰錯。政治是勝敗論英雄，你兩岸搞成這樣，對內僵局也搞成這樣，劉寶傑沒有講的是，“你在當哪門的‘總統′”，就是這意思。



郭正亮接著表示，賴清德什麼事都搞不定，兩岸那麼緊張，內部政治僵局那麼嚴重，你整天都在吵是非對錯，這有什麼用，解決不了問題，簡單來講就叫“無能”。因為你就是沒有辦法通過你的預算，你就是沒有辦法兩岸對話，這就是“無能”。坦白講，你到現在還沒有辦法去美國，也是有夠“無能”。



郭正亮更指出，1月27日，洪都拉斯總統就職，搞了半天，賴清德也是去不了，更不用講過境美國了。所以他幾乎可以預言，賴清德到今年520還去不了美國，創下台灣第一個紀錄。就職2年，還去不了美國；就職2年，兩岸還沒辦法對話；就職2年，3次軍演都針對你。然後賴清德搞大罷免，還搞到全輸，真是有夠“無能”。