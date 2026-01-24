柯建銘去留　王世堅：賴清德多次懇請知所進退

中評社台北1月24日電／本屆“立法院”第4會期將於31日休會，民進黨“立院”黨團昨行文黨籍“立委”，徵詢參選黨團三長意願，現任總召柯建銘也表態“我會去登記”。對此，民進黨“立委”王世堅今天表示，“我是希望他（柯建銘）能夠交棒，讓年輕這一輩的委員來接棒。”他更爆料，柯建銘5個月前曾說總召擔任到這會期結束，盼柯說話算話、言出必行。



中時新聞網報導，王世堅今天出席台北世貿電器展時接受媒體提問，針對柯建銘表態登記參選民進黨團總召，王世堅表示，他希望柯建銘能夠交棒，讓年輕這一輩的委員能接棒，這針對民進黨團運作、或是與在野黨的溝通，是更順暢的做法。



王世堅說，大家都非常感謝柯建銘這30年對民進黨、民主運動的貢獻，但時代進步，現在已不是過去那種非得鬥到你死我活不可，朝小野大時，一定要通過朝野朝商來解決所遇到的政治困境，所以柯建銘應該交棒，讓年輕一輩的委員展現新做法，這對朝野協商、“國政”推動非常關鍵。



王世堅提到，民進黨主席賴清德也已多次懇請柯建銘知所進退，他個人也斗膽呼籲，柯建銘是不是能夠為“國家”知所進退，柯已承載滿滿民進黨與全體“國人”的尊重，如果要卸下總召，現在是最高點，會歷史留名。



他更透露，柯建銘在4、5個月前曾說過擔任至這會期結束，他個人希望柯建銘說話算話、言出必行，這才是男子漢大丈夫。