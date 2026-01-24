烏方指責俄方在三方會談期間發動大規模空襲

中評社北京1月24日電／烏克蘭總統澤連斯基24日上午在社交媒體發文稱，23日晚至24日凌晨，俄軍對烏克蘭發動大規模空襲。烏方指責俄羅斯在烏美俄三方會談期間發動大規模空襲。



新華社報導，根據澤連斯基在社交媒體的發文，烏克蘭首都基輔市及基輔州、蘇梅州、哈爾科夫州、切爾尼戈夫州多地遭襲。基輔市和基輔州的能源設施遭襲，導致1人死亡。哈爾科夫市的醫療機構、醫學院以及部分居民樓遭襲，數十人受傷。目前，救援、醫護及市政等人員正在現場開展救援和搶修工作。



基輔市市長克利奇科在社交媒體發文稱，由於關鍵基礎設施在空襲中受損，該市近6000棟房屋停暖，左岸地區出現大面積停水。



烏克蘭空軍同日在社交媒體發佈消息說，俄軍在此次空襲中發射了21枚導彈和375架無人機，主要目標是基輔州。



烏克蘭外長瑟比加在社交媒體發文，譴責俄羅斯在烏美俄三方會談期間發動大規模空襲。



由俄羅斯、美國、烏克蘭三國代表組成的安全問題工作組23日晚在阿聯酋首都阿布扎比舉行首次會談。此次會談是2022年2月俄烏衝突升級以來，俄羅斯、美國和烏克蘭首次舉行三方接觸，會談將持續兩天。



俄總統新聞秘書佩斯科夫23日向媒體表示，烏軍撤出頓巴斯地區是俄方在“調解進程中的重要條件”。