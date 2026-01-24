俄烏美首次三方面談　達成協議僅一步之遙？

中評社北京1月24日電／新華社報導，俄羅斯、烏克蘭和美國代表團組成的安全問題工作組23日在阿拉伯聯合酋長國首都阿布扎比舉行會談，俄烏雙方並未就領土這一中心議題顯露妥協跡象。這是2022年2月烏克蘭危機全面升級以來，俄烏美首次舉行三方接觸，會談將持續至24日。



美方稱“有成效”



美國全國廣播公司23日以一名白宮官員為消息源報導，美國、俄羅斯和烏克蘭當天在阿布扎比舉行的會談“富有成效”。



據美國有線電視新聞網(CNN)報導，俄羅斯派往阿布扎比的代表團僅包括俄國防部官員，由俄武裝力量總參謀部情報總局局長伊戈爾·科斯秋科夫率領。烏克蘭代表團由烏國家安全與國防委員會秘書魯斯捷姆·烏梅羅夫牽頭，包括烏武裝部隊總參謀長安德里·格納托夫和烏總統辦公室副主任等人。



俄方沒有公開談判細節。



據路透社報導，烏克蘭總統澤連斯基說，領土問題是三方會談的中心議題。他在社交媒體“電報”寫道，“最重要的是俄羅斯應該為結束衝突做好準備”，他與烏方代表團頻繁溝通，目前還不能給談判下定論。



烏梅羅夫在一份聲明中說，談判聚焦結束衝突的條件以及今後談判的邏輯。澤連斯基還說，已準備好一份美國為烏克蘭提供安全保障的協議，只待美國總統特朗普簽署。



特朗普22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會期間與澤連斯基會面。同在22日，美國總統特使威特科夫、特朗普的女婿賈里德·庫什納在俄首都莫斯科與俄總統普京見面，會談超過3小時。

