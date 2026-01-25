中國人民大學以九大語種發布全球治理著作

1月24日，“全球治理論壇（2026年）”在中國人民大學舉辦，論壇期間，《全球治理倡議：攜手邁向人類命運共同體》（九語種）新書全球首發。主辦方供圖 中評社北京1月25日電（記者 艾曦）1月24日，“全球治理論壇（2026年）”在中國人民大學舉辦。論壇期間，全球首部系統闡釋全球治理倡議的學術著作《全球治理倡議：攜手邁向人類命運共同體》正式發布，同時宣布成立“全球治理倡議國際研究聯盟”。



《全球治理倡議：攜手邁向人類命運共同體》由中國人民大學組織撰寫、外文出版社出版，以中文、英文、法文、西班牙文、俄文、阿拉伯文、德文、日文、葡萄牙文九大語種面向全球發行。



2025年9月，國家主席習近平在“上海合作組織＋”會議上提出全球治理倡議，強調奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向五大核心理念。該書對全球治理倡議提出的五大核心理念進行了系統闡釋與深入剖析，通過梳理全球治理體系演進歷程、分析新動蕩變革期全球治理面臨的和平、發展、安全、治理“四大赤字”，為理解全球治理倡議的時代必然性提供堅實支撐。



書中還從理論創新高度闡明全球治理倡議對西方中心主義治理理論的批判性超越，並從現實挑戰與改革路徑入手，提出以合作應對共同挑戰、以改革提升治理效能的思路建議，向世界展示中國對全球治理體系變革的深邃思考，也為破解全球發展難題、應對國際安全挑戰提供了極具實踐價值的“中國方案”。



中國外文出版發行事業局副局長餘應福表示，該專著的出版正逢其時。這是一次直面全球挑戰、回應國際關切的“精彩對答”，提供了一把理解核心理念、感受中國擔當的“權威鑰匙”，更是一幅描繪實踐路徑、凝聚全球共識的“治理藍圖”。



在論壇現場，“全球治理倡議”國際研究聯盟”正式成立。該聯盟由中國人民大學倡議發起，目前已有近50個國家和地區的100餘位專家學者加盟。聯盟旨在搭建開放、包容、合作的國際學術網絡，將建立聯合研究、信息共享、跨境傳播、人員互訪四大合作機制，融通中外學術智慧、打破信息國界壁壘、打通傳播和交流渠道，共同為應對全球性挑戰、建設更加公正合理的全球治理體系探尋路徑。



據悉，本次論壇由中國人民大學主辦，中國人民大學區域國別研究院（重陽金融研究院）、全球領導力學院承辦，中國人民大學全球治理研究中心協辦，外文出版社合辦。