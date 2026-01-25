吳海龍：世界不能退回叢林法則

中國公共外交協會會長吳海龍 中評社北京1月25日電（記者 艾曦）在中國人民大學舉辦的“全球治理論壇（2026年）”上，中國公共外交協會會長吳海龍就當前國際秩序與全球治理問題指出，當今世界正處於秩序失序與風險叠加的關鍵階段，霸權主義和強權政治抬頭，人類面臨重回“弱肉強食”“叢林法則”的現實危險，構建公正合理的全球治理體系比以往任何時候都更加緊迫。



公開資料顯示，2025年特朗普第二任期開啟以來，美國實際關稅水平升至近一個世紀以來的高位。其間，美國多次將關稅作為對外施壓工具，掀起並延續具有標誌性的全球貿易戰。相關關稅政策頻繁調整、走向不明，不僅衝擊全球貿易秩序，也進一步加劇了國際經濟與政治環境的不確定性。



在安全領域，2026年1月3日凌晨，美國對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，並強行控制委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子，將其帶往美國。委內瑞拉內政部長卡韋略7日表示，此次襲擊已造成至少100人死亡。與此同時，美國方面近期多次公開宣稱要“獲得”格陵蘭島，並表示不排除使用武力手段，相關言論在國際社會引發高度關注。



吳海龍表示，美國長期自詡為“民主燈塔”，但其近年的一系列做法正在撕下這一偽裝，暴露出“帝國”的本象。他指出，美國領導人甚至公開宣稱不需要國際法，以個人意志決定他國命運，認為實力可以解決一切問題。這種做法正在為國際社會樹立極其危險和惡劣的先例。



談及近期在瑞士舉行的達沃斯論壇，吳海龍指出，國際社會討論最為熱烈的問題之一，正是現行國際秩序和國際規則能否繼續維持。當有人破壞規則、不遵守秩序時，是推倒重來、拋棄現有體系，還是修補完善、加固維護？他認為，多數理性聲音仍然選擇後者。“籬笆被狼撞破了，正確的做法是修補和加固籬笆，而不是把籬笆拆掉。”

