快評：“萬年總召”不想退　衝著綠白合而來？

民進黨團總召柯建銘。（中評社資料相） 中評社快評／台灣“立法院”本會期將於1月31日休會，民進黨“立法院”黨團23日正式徵詢下個會期黨團“三長”參選意願，自即起開放登記，至30日下午5時截止。現任黨團總召柯建銘23日即表態，將登記爭取連任。柯建銘昨天再度表態參選、並在當天完成參選登記。



民進黨去年在兩波大罷免大失敗後，黨內曾掀起黨團幹部改組聲浪，甚至有連署要求黨團幹部含總召以降應立即在本會期重新改選，但部分派系反對，最後不了了之。隨著本會期進入尾聲，黨團幹部改選議題再度浮上檯面。



依照民進黨團組織規程，總召任期為一年，得連選連任，凡擔任“立法委員”滿三屆者，為當然候選人；幹事長及書記長任期半年，得連選連任，“立委”任滿兩屆者即可參選。



柯建銘自1999年起擔任民進黨“立法院”黨團總召，至今已超過25年，是台灣“立院”史上任期最長的黨團總召。柯建銘橫跨多次政黨輪替、“憲政”危機與“國會”改革浪潮，可說是民進黨“國會”戰線上最穩定、也最具爭議，卻始終無可取代的存在。



此前媒體引述知情人士透露，根據民進黨團組織規程，扣除資格不符的“立委”後，可擔任總召的人選寥寥無幾，因此柯建銘留任機率很高。大罷免大失敗後民進黨團連署撤換柯建銘引發風波，賴清德與柯建銘的關係不斷被在野黨見縫插針。此外，上次連署並非每位綠委都簽署，萬一這次挑戰失敗，勢必傷及賴清德威信。



另據民進黨內人士觀察，柯建銘近期與民眾黨互動頻頻，頗有藉由民眾黨來拉抬身價的意味。當然，柯建銘“挾白自重”是否有效，得看總預算及“國防”特別預算條例能否過關，否則將一無所獲。



對在野的國民黨、民眾黨而言，因柯建銘“仇恨值”較高，若他繼續擔任民進黨總召，在野可能較易得利。又因為柯建銘與柯文哲關係交好，雙方且已見面，柯建銘繼續擔任總召將提高“綠白合”可能性，這對“藍白合”不會是好消息。