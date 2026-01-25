美明尼蘇達州又一居民遭聯邦執法人員槍擊亡

1月24日在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市拍攝的示威抗議現場。（新華社圖片） 中評社香港1月25日電／美國明尼蘇達州最大城市明尼阿波利斯24日上午再次發生移民執法槍擊事件，造成一名37歲的美國男性公民死亡。這一突發事件導致當地緊張局勢進一步升溫，聯邦政府與地方政府分歧進一步加劇。



明尼阿波利斯市警方證實，死者是當地居民亞歷克斯·普雷蒂，職業為急診室護士，警方記錄顯示為“美國公民”且“擁有合法的持槍許可”。



新華社報導，關於事發原因，美聯邦機構與當地警方各執一詞。美國土安全部發佈了一張放在汽車座椅上的手槍照片，其發言人稱死者隨身攜帶了一把槍和兩個彈匣，事發時此人持槍靠近執法人員並“暴力反抗”，執法人員“出於自衛”開槍。



但上傳到社交媒體網站的一段視頻顯示，7名聯邦執法人員在一家甜甜圈店外試圖跪壓制服一名男子，搏鬥中響起一聲槍響，跪在地上的那名男子隨即倒地，執法人員馬上四散，其中一人又朝倒地男子開了幾槍。當地媒體還報導說，衝突發生前拍攝的視頻顯示，該男子並非持槍接近執法人員，而是拿著手機，似乎在拍攝執法人員的行動。



明尼阿波利斯市警察局長布賴恩·奧哈拉表示，當地執法部門還沒有收到聯邦機構關於槍擊事件起因的官方報告，但“視頻本身就說明了一切”。



事發後，旁觀者和附近居民與聯邦執法人員在現場發生衝突，執法人員使用了辣椒噴霧、催淚瓦斯和震爆彈等來驅散人群。涉事執法人員離開現場後，數百名抗議者從城市各處前往事發地，用垃圾桶構建街壘封鎖了事發街道，並舉行示威抗議。由於城市多處地點局勢高度緊張，當地警方請求出動州國民警衛隊，並得到州長批准。當地原定於24日下午舉行的NBA籃球賽已推遲到25日。



明尼蘇達州州長蒂姆·沃爾茲表示，這是“另一起可怕的槍擊事件”，“令人切齒”，他已就此事緊急聯絡白宮，呼籲美總統特朗普立即結束在該州針對非法移民的抓捕行動。沃爾茲強烈批評聯邦機構執法人員，指責他們槍擊居民並在局勢升級後離開現場。他質問道：“你們殺了一個人，然後就這麼走了？你們是執法人員——你們就這麼走了？在美國歷史上，有沒有先例是像你們這樣可以一走了之的？”