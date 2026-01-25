古巴國家主席視察國防演習強調國防準備與團結

中評社香港1月25日電／據古巴國家主席府官網24日消息，古巴國家主席迪亞斯－卡內爾當天上午視察國家防禦作戰演習，評估領土防禦體系各組成部分的協同情況。



迪亞斯－卡內爾在演習啟動時指出：“避免侵略的最佳方式，是讓帝國主義必須權衡侵略古巴所需付出的代價。這在很大程度上取決於古巴對這類軍事行動所做的準備。”



新華社報導，迪亞斯－卡內爾在演習結束後強調，演習“在當前形勢下意義重大”。他高度評價參演人員展現出的戰備水平、凝聚力以及協作能力，稱這證明古巴為整個領土防禦體系所實施的系統、嚴格且密集的備戰計劃“已取得具體成效”，同時進一步增強愛國主義、反帝精神與全民團結。



迪亞斯－卡內爾表示，通過為保衛祖國做好準備，就能實現團結。“而當我們團結起來時，歷史已經證明，我們總是能夠取得勝利。”



當前，古巴和美國關係處於高度緊張狀態。本月初，美國對委內瑞拉發動大規模軍事打擊。美國總統特朗普隨後暗示，古巴可能成為美國下一個關注目標。11日，特朗普再次對古巴施壓，威脅古巴若不盡快“達成協議”，將面臨“零石油、零資金”流入古巴的局面。迪亞斯－卡內爾則表示，古巴不會主動攻擊和威脅任何國家，但已做好準備捍衛每一寸國土。