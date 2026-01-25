冬季風暴來襲　美國22個州進入緊急狀態

中評社香港1月25日電／一場大規模冬季風暴23日至24日夜間橫掃得克薩斯州、堪薩斯州等美國中南部地區，帶來大範圍降雪、雨夾雪和低溫天氣。據媒體報導，全美已有22個州宣佈進入緊急狀態，超過1.3萬架次航班受天氣影響被取消。



據美國《華盛頓郵報》報導，目前全美已有22個州宣佈進入緊急狀態以應對這場罕見的冬季風暴，美國本土約55%的人口都處於冬季風暴預警範圍之內。美國航班跟蹤網站數據顯示，截至美國東部時間24日20時（北京時間25日9時）左右，美國境內、進出美國的航班已有超過4000架次被取消，原定於25日起飛的航班已有超過9000架次被取消。



新華社報導，美國電力跟蹤網站公佈的數據顯示，截至美國東部時間24日20時（北京時間25日9時）左右，已有超過14萬用戶斷電，其中約5.5萬戶在路易斯安那州，約5萬戶在得克薩斯州。



據美國國家氣象局消息，這場強勁的冬季風暴正向東北方向移動，將席捲美國東部三分之二的地區，帶來大範圍強降雪，並給南部平原至東南部地區帶來大範圍的嚴重積冰，預計將造成“嚴重甚至局部災難性”的影響。美國國家氣象局預計，這場冬季風暴預計將延續至26日晚，隨後將出現極寒天氣。美國國家氣象局氣象學家艾莉森·桑托雷利對媒體說，風暴過後氣溫會驟降，積雪和冰層融化速度極慢，將阻礙災後重建工作。



2021年，美國得克薩斯州發生寒潮，導致大部分電網癱瘓，數百萬人斷電數日，造成超過200人死亡。