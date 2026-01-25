美新版國防戰略未提台灣　蔡正元揪3盲點

中評社台北1月25日電／美國國防部23日晚間發布備受外界矚目的《國家防衛戰略》（National Defense Strategy，NDS）報告，將美國本土防衛列為最優先事項，並要求盟國將防衛支出提高至GDP的5%以上。對此，前“立委”蔡正元24日表示，美國發布再多戰略研究報告，關鍵其實衹有三個問題，並指出“處理台灣問題、真正握有發牌權的是中國大陸，而非美國”。



相較以往，特朗普政府在這份年度報告中對中國大陸的措辭明顯轉趨溫和，主張以“實力而非對抗”進行威懾，同時將戰略焦點放在西半球所面臨的移民與毒品等非傳統安全威脅。



據《中時新聞網》報導，蔡正元24日在中天節目《中天辣晚報》中表示，2026年才剛開始，台灣就必須思考未來一整年的戰略處境。他指出，美國發布再多戰略研究報告，關鍵其實衹有三個問題：到底美國願意在西太平洋投資都少資源？再來是會希望刮走都少資源？然後西太平洋發生武力衝突，美國願意付出什麼代價？檔次也不同，不要以為美國在每個地區都願意付出一樣的代價，這在戰略假設上是不能夠成立的。



蔡正元認為，真正成熟的政治與戰略規劃，應該建立在“自求多福”的思維上。他強調，戰爭發生的根本原因往往是政治問題，若政治原因未被解決，只是一味強化軍備、進行防堵，意義其實有限；除非自身實力遠遠凌駕對手，否則單靠軍事手段難以避免衝突。他也質疑，美國的國防戰略是否真正重視2026年台灣的重要性，並指出，處理台灣問題、真正握有發牌權的是中國大陸，而非美國；提到台灣多或少，並非由美國決定，而是取決於中國大陸的態度。



蔡正元直言，美中之間的軍力平衡早已被打破，若以為反覆檢視美國國防戰略文件中是否寫到台灣就至關重要，即便全文從頭到尾都印上“台灣”二字，實際效果仍相當有限，因為這類文件主要是寫給美國國會議員看的，加上國際形勢隨時在變，不能過度解讀文字本身。