特朗普：祕密擾亂器癱瘓防禦系統助生擒馬杜羅

中評社香港1月25日電／1月3日美軍在活逮委內瑞拉總統馬杜羅的行動中，疑似使用新式秘密武器，成功完成任務。先前網路流傳據稱是一名馬杜羅護衛的說法，他形容美軍當時發射一種非常強烈的聲波。讓他覺得腦袋好像要從裡面爆炸了，開始流鼻血，有的人吐血，大家全倒地，動彈不得。如今美國總統特朗普受訪親口證實這種新武器的存在。



《紐約郵報》24日獨家報導，特朗普向《紐約郵報》表示，一款他稱為“擾亂器”（The Discombobulator）的全新祕密武器，是美國成功突襲並逮捕馬杜羅的關鍵因素。特朗普在白宮橢圓形辦公室接受獨家專訪時表示，他不能談這個擾亂器，雖然他很想談。隨後他仍確認了該武器確實在這次委內瑞拉匿蹤行動中派上用場，癱瘓了委內瑞拉的防禦系統。



據《中時新聞網》援引報導，特朗普誇口稱這項神祕武器讓敵方設備完全無法運作。美軍直升機於1月3日突襲飛入加拉加斯，以聯邦毒品與武器犯罪指控，逮捕馬杜羅及其妻佛羅雷斯時，美方未損失任何一名美國士兵性命。



特朗普近日被問及，拜登政府曾採購一種脈衝能量武器且被懷疑與造成“哈瓦那症候群”的武器類型相同時，談到這項秘密武器。特朗普當時說：“他們的飛彈一枚都沒發射成功。” “我們進去時，他們按下按鈕，卻什麼都沒發生，完全失效。他們原本已經準備好迎戰我們了。”



一名馬杜羅身邊的警衛事後回憶說：“突然間，我們所有雷達系統毫無任何原因就全部關閉了。”“接著我們看到的是無人機，很多無人機，在我們陣地上空飛行。我們完全不知道該如何反應。”他說隨後直升機出現，“大概不到8架”，載著約20名美軍進入該區域。隨後，“擾亂器”直接對準馬杜羅的護衛發射。這名護衛表示：“在某一刻他們發射了某種東西。我不知該怎麼形容。那像一種非常強烈的聲波。突然之間，我感覺自己的頭好像從裡面炸開一樣。”“我們所有人都開始流鼻血，有些人甚至吐血。我們倒在地上，完全動彈不得。那種聲波武器，讓我們甚至連站都站不起來。”