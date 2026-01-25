北京市人大開幕　全巿生產總值5萬億元人民幣

中評社香港1月25日電／北京市第十六屆人大第四次會議早上開幕，北京市市長殷勇發表政府工作報告，指全市地區生產總值超過5萬億元人民幣，增長5.4%，高於全國0.4個百分點，居民消費物價總體平穩。



香港電台報導，殷勇說，過去一年形勢複雜多變，遇到的困難較預計多，但取得成效較預期好，代表市政府向各界人士、所有關心支持首都建設的港澳特區和台灣同胞、海外僑胞和國際友人表示感謝。



殷勇又說，過去一年工作中仍然有不少問題和不足，不確定難預料因素增多，中小微企業生產經營困難，穩增長壓力大，部分政策落地偏慢、效果不及預期，需要採取有效措施解決。



殷勇提到，“十四五”時期是極不平凡的5年，經受世紀疫情嚴重衝擊，有效應對一系列風險挑戰，推動各項事業取得重大成就，地區生產總值年均增長5.2%，實現“十四五”圓滿收官。



殷勇指出，今年是“十五五”開局之年，要著力推動高質量發展，發揮教育科技人才優勢，持續擴大內需，主動服務和融入全國統一大市場，防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。他說，今年地區生產總值增長目標為5%左右，將主動對接國際高標準經貿規則，促進外貿提質增效，支持汽車、生物醫藥等優勢領域產品出口，用好不同開放平台，吸引更多優質外資項目落地，並優化京港、京澳全方位合作機制，促進京台交流合作。