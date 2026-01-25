中評現場：北京市十六屆人大四次會議開幕

北京市十六屆人大四次會議1月25日上午在北京會議中心開幕。（中評社 海涵攝） 中評社北京1月25日電（記者 海涵）北京市十六屆人大四次會議1月25日上午在北京會議中心開幕。北京市市長殷勇作市人民政府工作報告，報告分三個部分：一、2025年工作回顧；二、“十四五”時期發展成就和“十五五”時期主要目標任務；三、2026年重點工作。



主席團常務主席、大會執行主席李秀領主持會議。中共中央政治局委員、北京市委書記尹力，北京市政協主席魏小東，北京市委副書記游鈞出席。



殷勇說，2025年是“十四五”規劃收官之年。一年來，首都功能持續優化提升；科技創新加快引領新質生產力發展；改革開放進一步深化；美麗北京建設成效凸顯；城鄉區域發展更趨協調；民生保障持續加強。



殷勇表示，“十四五”時期是極不平凡的五年。這五年，我們牢記囑托、錨定藍圖，“四個中心”功能建設不斷加強；銳意改革、矢志創新，經濟高質量發展取得顯著成效；賡續文脈、傳承發展，首都文化軟實力和影響力不斷提升；系統治理、持續攻堅，綠色底色更加鮮明靚麗；以人為本、精細施策，現代化建設成果更多惠及人民群眾。



殷勇指出，“十五五”時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，戰略機遇和風險挑戰並存。北京作為首都，“四個中心”“四個服務”蘊含巨大發展能量，京津冀協同發展縱深推進打開廣闊發展空間，科技創新激發強勁發展動力，改革開放創造更多發展紅利，新時代首都發展前景廣闊、大有可為。我們要保持戰略定力，增強必勝信心，以苦練內功來應對外部挑戰，不斷開創首都各項事業發展新局面。



殷勇表示，今年是“十五五”開局之年，做好各項工作意義重大。總的要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，全面貫徹中央經濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記對北京重要講話精神，完整準確全面貫徹新發展理念，主動服務和融入新發展格局，著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，更好統籌發展和安全，堅持以新時代首都發展為統領，深入實施京津冀協同發展戰略，充分發揮教育科技人才優勢，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，加快發展新質生產力，主動服務和融入全國統一大市場，防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持首都社會大局和諧穩定，縱深推進全面從嚴治黨，奮力實現“十五五”良好開局。