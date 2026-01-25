北京定目標：今年地區生產總值增長5%左右

北京市第十六屆人民代表大會第四次會議1月25日在北京會議中心開幕（中評社 海涵攝） 中評社北京1月25日電（記者 海涵）北京市第十六屆人民代表大會第四次會議1月25日在北京會議中心開幕，市長殷勇作政府工作報告。報告介紹，2025年全市地區生產總值5.2萬億元、增長5.4%。報告提出，2026年北京市地區生產總值增長的預期目標為5%左右。



報告表示，2025年，全市地區生產總值5.2萬億元、增長5.4%、高於全國0.4個百分點，一般公共預算收入增長4.8%，城鎮調查失業率4.1%，居民人均可支配收入實際增長4.4%，居民消費價格總體平穩，人均地區生產總值、全員勞動生產率和萬元地區生產總值能耗、水耗、碳排放等多項指標保持全國升級地區最優水平。



關於2025年政府工作，報告中還列舉了眾多扎實有力的數據，包括：疏解提質一般製造業企業104家；治理違法建設2049萬平方米；核心區平房申請式退租2006戶；北京輸出到津冀技術合同成交額996億元、增長18.1%；生物醫藥等重點產業鏈36項卡點攻關取得突破；308個便民事項實現跨省自助辦，為群眾帶來更多便利；3家國家實驗室永久園區啟用，3個交叉研究平台試運行；210項關鍵核心技術獲得突破；北京連續9年穩居自然指數－科研城市全球榜首；新增兩院院士占全國近一半；集成電路產業規模增長超20%，新能源汽車年產量近70萬輛，34款創新藥械獲批上市；全市國家級高新技術企業數量突破3萬家；數字經濟增加值增長8.7%；北京證券交易所上市公司達288家、總市值超8600億元；累計落地35支國家級大基金，8支市級高精尖產業基金帶動社會投資超千億元……



報告指出，2026年北京市政府工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，全面貫徹中央經濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記對北京重要講話精神，完整準確全面貫徹新發展理念，主動服務和融入新發展格局，著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，更好統籌發展和安全，堅持以新時代首都發展為統領，深入實施京津冀協同發展戰略，充分發揮教育科技人才優勢，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，加快發展新質生產力，主動服務和融入全國統一大市場，防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升量的合理增長，保持首都社會大局和諧穩定，縱深推進全面從嚴治黨，奮力實現“十五五”良好開局。



報告提出，今年經濟社會發展主要預期目標是：地區生產總值增長5%左右，一般公共預算收入增長4%左右，城鎮調查失業率控制在5%以內，居民消費價格漲幅2%左右，居民收入增長和經濟增長同步，細顆粒物年均濃度控制在29微克／立方米左右、爭取更優水平，能源、水資源、碳排放等指標達到國家要求。