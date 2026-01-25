北京：十五五期間有七大發展目標

北京市十六屆人大四次會議1月25日開幕，會議審查了北京市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案。（中評社 海涵攝） 中評社北京1月25日電（記者 海涵）北京市十六屆人大四次會議1月25日開幕，會議審查了北京市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案。《綱要草案》明確了今後五年北京市的七大發展目標。



北京市市長殷勇在開幕會上作政府工作報告。政府工作報告提到，根據《中共北京市委關於制定北京市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，我們編制了《北京市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要（草案）》（以下簡稱《綱要草案》），全文提交大會審查。



政府工作報告表示，“十五五”時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，戰略機遇和風險挑戰並存。北京作為首都，“四個中心”“四個服務”蘊含巨大發展能量，京津冀協同發展縱深推進打開廣闊發展空間，科技創新激發強勁發展動力，改革開放創造更多發展紅利，新時代首都發展前景廣闊、大有可為。我們要保持戰略定力，增強必勝信心，以苦練內功來應對外部挑戰，不斷開創首都各項事業發展新局面。



政府工作報告指出，《綱要草案》明確了今後五年的發展目標：一是首都功能持續提升，二是高質量發展邁上新台階，三是全面深化改革取得新突破，四是群眾生活品質不斷提高，五是首都文化影響力明顯增強，六是美麗北京建設取得更大成效，七是首都安全水平全面提升。



政府工作報告表示，在此基礎上再奮鬥五年，到2035年實現首都功能服務保障能力、綜合經濟實力、科技創新實力、城市治理能力、國際影響力大幅提升，城鄉區域發展更加均衡，人民生活更加幸福美好，率先基本實現社會主義現代化。

