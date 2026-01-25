北京兩會：促京台交流　優化京港、京澳合作

北京市第十六屆人民代表大會第四次會議1月25日在北京會議中心開幕（中評社 海涵攝） 中評社北京1月25日電（記者 海涵）“優化京港、京澳全方位合作機制，促進京台交流合作。”2026年北京市政府工作報告在新一年“推進深層次改革高水平開放”相關部署中，重點提到京台交流和京港、京澳合作。



北京市第十六屆人民代表大會第四次會議1月25日在北京會議中心開幕，市長殷勇作政府工作報告，報告分三個部分：一、2025年工作回顧；二、“十四五”時期發展成就和“十五五”時期主要目標任務；三、2026年重點工作。



報告指出，2026年，北京要推進深層次改革高水平開放，增強高質量發展動力活力。堅持改革攻堅，深化對外開放，促進各方面制度機制與首都發展更相適應。



一是充分激發各類經營主體活力。健全全國統一大市場建設落實機制，推進要素市場化配置綜合改革試點，優化新領域新業態市場准入環境，常態化開展政策措施公平競爭審查，綜合整治內卷式競爭。進一步深化國資國企改革，健全出資人監督體系，深化子企業綜合改革，增強國有企業核心功能、提升核心競爭力。推進事業單位分類改革，提升公共服務效率和水平。落實民營經濟促進法，支持民營企業參與重大項目建設，推動平台企業和平台內經營者、勞動者共贏發展。



二是打造更有溫度的“北京服務”。擴大“高效辦成一件事”覆蓋面，新增停車設施建設運營等服務場景30個以上，規範政務服務事項特殊程序。強化一體化綜合監管，推動非現場監管標準化建設，加強掃碼檢查質效評估，完善全鏈條監管。動態發布免申即享事項，完善服務響應機制，切實為企業解決實際問題。



三是構建對外開放新高地。持續深化“兩區”建設，主動對接國際高標準經貿規則，推動出台服務業擴大開放3.0方案，探索設立自突試驗區聯動發展區，推動綜保區錯位發展，實施重點園區開放能級提升行動。促進外貿提質增效，支持汽車、生物醫藥等優勢領域產品出口，創新發展數字貿易、綠色貿易，擴大服務出口。拓展航空樞紐國際航線，加強現代物流骨幹網絡建設。用好中國國際服務貿易交易會、中關村論壇、金融街論壇、北京文化論壇等開放平台，吸引更多優質外資項目落地。優化京港、京全方位合作機制，促進京台交流合作。完善海外綜合服務體系，積極融入高質量共建“一帶一路”，為國家開放發展大局探路先行。

