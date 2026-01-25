事關民生福祉　北京部署今年十大重點工作

北京市市長殷勇作政府工作報告（中評社 海涵攝） 中評社北京1月25日電（記者 海涵）北京市十六屆人大四次會議1月25日開幕。北京市市長殷勇作政府工作報告。報告指出，2026年北京市要重點做好鞏固拓展經濟穩中向好、促進新質生產力發展、推進深層次改革高水平開放等十方面工作。



報告提出，今年是“十五五”開局之年，做好各項工作意義重大。要主動服務和融入新發展格局，著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，更好統籌發展和安全，堅持以新時代首都發展為統領，深入實施京津冀協同發展戰略，充分發揮教育科技人才優勢，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，加快發展新質生產力，主動服務和融入全國統一大市場，防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持首都社會大局和諧穩定，縱深推進全面從嚴治黨，奮力實現“十五五”良好開局。



一、深入落實城市總體規劃，推動京津冀協同發展走深走實。充分發揮規劃統籌引領作用，接續實施疏解整治促提升，推動“新兩翼”聯動發展，打造現代化都市圈。



其中提到，推動軌道交通M102線規劃建設，完成市郊鐵路副中心線北京西至良鄉段整體提升工程；促進通勤圈一體發展，軌道交通22號線紅廟至平穀段基本具備開通條件，做好跨界交通接駁，優化提升應寺、永樂等進京檢查站。推動功能圈創新發展，協同推進京津合作示範區建設，支持天津濱海—中關村科技園等合作園區發展。強化產業圈聯動發展，積極推動北京（京津冀）國際科技創新中心建設，持續提升科技成果區域內轉化效率和比重，壯大智能網聯新能源汽車等先進製造業集群。



二、增強內需主導能力，鞏固拓展經濟穩中向好勢頭。堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，不斷增強內需拉動經濟增長主動力作用，大力提振消費，積極擴大有效投資。