社評：粵車南下強化香港本地優勢 加速兩地融合

中評社香港1月27日電（評論員 陳倩羚）2025年11月15日起，粵車南下正式展開機場口岸停車的第一階段；相隔一個月左右，粵車南下第二階段的入境香港市區也正式啟航。粵車南下政策，對於利好香港作為國際航空樞紐的地位、以及拉動本地消費增長固然有積極作用；但更重要的是，其也大大促進了兩地之間的交流融合，為推進大灣區各城的互聯互通增添動能。



第一，粵車南下令港珠澳大橋的潛在機遇得到更好的發掘，為粵車車主前往香港轉機提供更大的誘因，有利於鞏固並強化香港作為國際航空樞紐的地位。



粵車南下第一階段的機場口岸停車政策，主要著眼於進一步釋放港珠澳大橋的潛能，令這一世界級基建能更好地助力香港航空業的發展。香港作為重要的國際航空樞紐，雖一直享有航點多、班次密等明顯的優越條件，對有意赴國外出行的廣東省居民向來具備較大的吸引力。但隨著大灣區近年來多城對航空產業的積極投入，多地都興建了不少新機場，除了作為龍頭的廣州白雲機場、深圳寶安機場等，最新落成的還有分別於2021與2022年投入運營的韶關丹霞機場、湛江吳川國際機場等。這些無疑都對香港的國際航空樞紐地位形成一定競爭，也分薄了部分本來有意至香港搭乘飛機的廣東省客源。不過，粵車南下機場口岸停車政策的實施，大大降低了粵客以香港為中轉站前往國外的時間成本，而且能更好地發揮香港聯通內地、承接海外的得天獨厚優勢，相信將能再度提升香港作為國際航空樞紐的競爭力。

