民主黨稱反對撥款法案　美聯邦政府停擺可能大

中評社香港1月25日電／在美國明尼蘇達州又一居民24日遭聯邦執法人員槍擊身亡後，多名民主黨籍聯邦參議員表示，將投票反對包含給國土安全部撥款的政府撥款法案，這使得聯邦政府在1月底因資金耗盡再次部分“停擺”的可能性大大增加。



包括國土安全部在內的美國聯邦政府多數部門的運轉資金將於1月30日耗盡。共和黨佔多數的國會眾議院已通過政府撥款法案，有效期至9月30日，但該法案仍需參議院審議批准。



當地時間24日上午，明尼蘇達州最大城市明尼阿波利斯再次發生移民執法槍擊事件，造成37歲的美國公民亞歷克斯·普雷蒂死亡。關於事發原因，美聯邦機構與當地警方各執一詞。本月7日，國土安全部下屬移民與海關執法局執法人員在明尼阿波利斯市執法行動中，開槍打死美國公民蕾恩·妮科爾·古德。



新華社報導，參議院民主黨領袖查克·舒默24日晚表示，如果將國土安全部撥款納入政府撥款法案，民主黨人將阻止該法案在參議院通過。



舒默說，移民與海關執法局和邊境巡邏隊在明尼阿波利斯的行為“令人震驚”，“在美國任何一個城市都不可接受”。



多名民主黨籍聯邦參議員表示將投票反對包括向國土安全部提供資金的政府撥款法案。內華達州聯邦參議員凱瑟琳·科爾特斯·馬斯托說，特朗普政府和國土安全部長諾姆“將訓練不足、好鬥的聯邦執法人員派上街頭，卻不追究他們的責任”。弗吉尼亞州聯邦參議員馬克·沃納在社交媒體上說：“我不能、也不會投票支持為國土安全部提供資金，因為本屆政府仍在繼續對我們城市進行這種暴力的聯邦接管。”佛蒙特州聯邦參議員彼得·韋爾奇指責諾姆將移民與海關執法局“變成一支咄咄逼人的準軍事部隊，恐嚇我們的社區，干涉地方警務，使社區更加不安全”。康涅狄格州聯邦參議員理查德·布盧門撒爾、紐約州聯邦眾議員亞歷山德里婭·奧卡西奧-科爾特斯等也呼籲參議院民主黨人阻止向移民與海關執法局提供資金。



美國參議院規定，政府撥款法案需要60票才能通過。目前在參議院，共和黨佔據53席，民主黨佔據45席，另有2名無黨籍參議員加入民主黨黨團。在上次聯邦政府“停擺”僅兩個多月後，隨著越來越多民主黨籍聯邦參議員撤回對政府撥款法案的支持，再次發生政府“關門”的可能性越來越大。



美國歷史上持續時間最長的一次聯邦政府“停擺”在持續43天後於2025年11月12日結束。