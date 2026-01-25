】 【打 印】 
美國馬薩諸塞州卡弗市發生槍擊事件
2026-01-25 13:46:14


　　中評社香港1月25日電／美國馬薩諸塞州卡弗市警方24日發布消息，當地一家俱樂部當晚發生槍擊事件，一名嫌疑人已被逮捕。

　　新華社報導，警方在社交媒體發布公共安全警報說，正在調查發生在卡弗市席爾瓦街的一起槍擊事件，該街道已被封鎖。

　　警方未說明是否有人傷亡。有媒體報導說，至少3人在槍擊事件中受傷。

