澤連斯基稱烏美俄三方會談“有建設性”

中評社北京1月25日電／烏克蘭總統澤連斯基24日在社交媒體發文說，烏美俄在阿聯酋首都阿布扎比為期兩天的會談已結束，會談富有建設性。他說，只要各方願意繼續，下次會談有望下周就舉行。



新華社報導，澤連斯基說，會談包括三方的軍方代表，烏方談判代表包括烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫、烏總統辦公室主任布達諾夫、烏克蘭武裝部隊總參謀長格納托夫、烏人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞、烏總統辦公室第一副主任基斯利察、烏國防部情報總局副局長斯基比茨基。美方代表包括美國總統特使威特科夫、美國總統特朗普女婿庫什納、美國陸軍部長德里斯科爾、北約歐洲盟軍最高司令亞力克蘇斯·格林克維奇、白宮高級顧問喬希·格倫鮑姆。俄方派出了軍方情報人員和軍方代表。



澤連斯基表示，會談的中心議題是結束戰爭的“可能性方案”，“我非常讚賞各方理解美方有必要監督和監控結束戰爭的進程並確保真正的安全”。



澤連斯基稱，就結束戰爭及其所需的安全條件，美方提出了“可能性方案”。各方一致同意回國後就會談各個方面向各自領導人匯報並協調接下來的步驟。軍方代表還確定了下次會談可能討論的議題清單。



阿聯酋政府表示，主辦此次會談體現了其一貫支持對話的立場，提供平台讓衝突各方進行直接交流，這有助於緩解緊張局勢。