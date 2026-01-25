美國明尼蘇達州國民警衛隊進入明尼阿波利斯市

中評社香港1月25日電／美國明尼蘇達州國民警衛隊24日應明尼阿波利斯市政府和該市所屬的亨內平縣請求，開始參與當地治安保衛工作。此次部署並非受美國聯邦政府派遣。



當地媒體以一名州國民警衛隊人士為消息源報導，他們接到兩項任務，一是根據明尼阿波利斯市政府請求，前去支援市局警察；二是根據亨內平縣請求，前去臨時關押非法移民的惠普爾聯邦大樓。報導說，目前州國民警衛隊接到的命令沒有截止期限。



新華社報導，明尼阿波利斯市市長雅各布·弗雷24日晚在新聞發布會上說，該市的社區、商家、警員都已被美國聯邦政府及其下屬移民執法機構製造的混亂搞得疲憊不堪，州國民警衛隊的增援實屬必要之舉。



該市政府24日發布聲明說，明尼蘇達州國民警衛隊人員上崗執勤後，將協助當地警察和緊急救援人員維護事發地周圍街區安全。他們將身著熒光背心以區別於其他機構執法人員，與當地警員協同執勤。



24日上午，明尼阿波利斯市再次發生移民執法槍擊事件，造成一名37歲的男性美國公民死亡。事發後，旁觀者和附近居民與聯邦執法人員發生衝突，執法人員使用橡皮子彈、辣椒噴霧、催淚瓦斯和震爆彈等驅散人群。涉事執法人員離開現場後，數百名抗議者從城市各處前往事發地，用垃圾桶構建街壘封鎖事發街道，並舉行示威抗議。當晚，數百人聚集在幾個街區外的一家公園內舉行燭光悼念和抗議活動，要求立即終止聯邦執法機構在明尼蘇達州的暴力移民執法，並追究違規執法人員的法律責任。



明尼蘇達州州長蒂姆·沃爾茲24日在一份聲明中說：“聯邦政府對明尼蘇達州的占領早已不再是簡單的移民執法問題。這是一場針對我們州人民的有組織暴行。”他再次呼籲美國總統特朗普下令撤走3000名在該州製造混亂和暴力的執法人員。