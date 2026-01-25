柯文哲自嘲“坐牢輕鬆”　爆喬總預算軍購內幕

中評社台北1月25日電／前高市議員林于凱今日主辦“守護南方希望－高雄轉型、青年未來”青年論壇，邀請民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲出席演講。柯文哲於會中表示，政府每天需要解決人民許多問題，事情都做不完，更笑說：“發現坐牢滿輕鬆的”，他也說自己起手式就是人工生殖法，他也跟柯建銘說總預算及軍購案他來處理，要讓“國家”正常運作，結果民進黨不願意，就是要亂，他質疑：“做事不是比較輕鬆，為什麼賴清德覺得吵架比較輕鬆？”



根據《中時新聞網》報導，會中柯文哲提到政府後勤資源系統的重要性，像是民眾提到承攬派遣制度檢討以及政府如何提供法律財務輔導等等問題，每天要解決的問題很多，下秒笑說：“我發現坐牢滿輕鬆的”，此話一出惹得全場大笑。他說，自己每天發呆讀書，出來後陳佩琪一直罵他：“我們在外面辛苦抗議，你躲在裡面休息！”



柯文哲說，對賴清德政權最大批判，如果自己當家的話，每天7點半工作，做事都來不及，怎麼每天在“立法院”吵吵鬧鬧，做事很重要，將人民提出的問題一條條列出，做都做不完，但“立法院”還停擺。



他說，一開始的起手式就是人工生殖法，沒有意識形態、沒有藍綠或統獨問題，他還自爆跟“老柯”說：“給你一個台階下，人工生殖法過，總預算及軍購案我來處理，要讓‘國家’正常運作，結果民進黨不願意，就是要亂，為了反對而反對”，他質疑：“做事不是比較輕鬆，為什麼賴清德覺得吵架比較輕鬆？” 柯文哲強調，不要把“國家”搞得四分五裂，他要當清德宗，但比較像明朝崇禎皇帝。