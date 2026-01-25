協商不成就初選？楊瓊瓔：不拖延、不閃避

中評社台北1月25日電／藍營台中市姐弟之爭戰況激烈，首波協商月中破局，外傳國民黨中央黨部已詢問雙方2月第一周舉行二次協商，台中市長盧秀燕25日呼籲，黨中央若二次協商不成，就應趕快舉行初選。對此，藍委楊瓊瓔表示，高度認同“團結勝選”的目標與方向，若相關作業能在制度允許下加快速度，自己也樂見其成。



中時新聞網報導，針對外界關心國民黨台中市長提名時程，楊瓊瓔說，對於盧秀燕希望盡早確定人選、讓選戰能夠穩健推進的期待，她完全理解，也高度認同“團結勝選”是全黨共同的目標與方向。



楊瓊瓔表示，自己與團隊的立場一向相當清楚，就是全程依照國民黨既有制度與黨規辦理，不拖延、不閃避，也不走任何捷徑，依照目前黨內的提名程序，包含協調與相關作業流程，本來就需要一定時間完成；若相關作業能在制度允許下加快速度，她也樂見其成。



楊瓊瓔強調，照制度、照規則走，是最能避免爭議、也最有利於後續整合與團結的方式，只要程序公平、透明，最終結果自然能夠服眾，基層也會更加安心，這對整體選戰絕對是正向助力。



楊瓊瓔也重申，無論提名時程如何安排，自己始終以大局為重，目標衹有一個，就是團結所有力量，透過制度找出最強的候選人，確保國民黨在台中持續保持領先優勢，順利贏得選舉。