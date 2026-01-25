藍台中市長之爭未解　盧秀燕喊協商不成就初選

中評社台北1月25日電／藍營台中市姐弟之爭戰況激烈，首波協商月中破局，外傳國民黨中央黨部已詢問雙方2月第一周舉行二次協商，“立法院副院長”江啟臣25日透露，確實有收到2月6日時間，不過具體時間尚待黨中央正式通知。台中市長盧秀燕25日表示，自己8年前獲得提名落在2月中旬，希望今年不要超過這個時間，否則競選會太匆忙，喊話黨中央若二次協商不成，就應趕快舉行初選。



中時新聞網報導，盧秀燕今赴烏日區參加台中市補習教育暨品保協大會暨優良教師頒獎典禮。她表示，自己8年前競選台中市長時，當時初選宣布時間在2月19日，跟現在時間也差不多，國民黨內有2位非常優秀的同仁，包含江啟臣及藍委楊瓊瓔，再次提及她先前透過他們內部民調，看起來兩人都有領先民進黨參選人很多，近期幾份媒體民調也都是這趨勢。



盧秀燕說，因為2位都會贏，2邊都相持不讓，但因市長衹有一位，也只能提名一位，因此初選應該競速辦理，自己8年前獲得提名的宣布時間落在2月中，她覺得今年應該也不要超過這個時間，否則競選時間會太過匆忙，雖然2位現在都有贏，但我們也希望能穩定領先，盼初選趕快進行。



盧秀燕表示，既然兩邊相持不讓，希望在第2次協調，若不成功的情況下，就應該趕快舉行初選。至於外傳二次協商落在2月第一周，盧僅回“謝謝”，便快步離去。