被點名可對抗蔣萬安　王世堅：不願意被徵詢

中評社台北1月25日電／2026民進黨台北市長參選人提名未定，“行政院副院長”鄭麗君、前“內政部長”林右昌、“行政院長”卓榮泰以及民進黨籍“立委”王世堅都是熱門人選，其中王世堅今日針對被點名是唯一可以對抗現任台北市長蔣萬安的人選，表示“我不會也不願意被徵詢”。



中時新聞網報導，王世堅今天替欲選新北市議員的同黨籍“立委”吳琪銘之子吳昇翰站台，被問及北市選舉說，他知道黨內人選列入、徵詢這樣的過程，但他不會也不願意被徵詢，因為他已經表達這樣不願參選的態度了，但若黨內任何職務要選舉、時間上允許他就來，包括今天雖然車程就要一小時，也是到場幫忙站台。



針對王世堅曾說鄭麗君是最強人選，但她對選舉似乎沒這樣想法，王世堅表示，他理解的是鄭麗君不論學經歷還是個人才德都是非常適合的人選，誇讚鄭麗君“學養俱佳、才德兼備”，過去歷任的工作都做得非常好，尤其這次對美談判，不眠不休投入談判，“我瞭解到她實在是很用心，才會一直說鄭麗君是最適合的人選”，但不知道她同不同意，這就必須由決策當局跟鄭麗君協商。



針對被點名的卓榮泰有可能變成北市長人選“犧牲打”、“消耗太多”，王世堅笑說“所以我現在也不敢推薦他了”，他跟卓榮泰是二十幾年的好朋友，對他相當瞭解，卓榮泰在政治一路上提攜了非常多的好朋友們，包括他本人，都有受過卓榮泰的一些幫助，“所以我看他好像意願也不強，所以我就不敢說了”。



至於林右昌，王世堅說，對林右昌不是很瞭解，但他歷練完整，政治歷練夠，也不失為一位好人選，推薦鄭麗君、前“內政部長”徐國勇、“立法委員”莊瑞雄、吳思瑤，以及前“立法委員”高嘉瑜等人“都非常的適任”。



林右昌本人隨後也到場替吳昇翰站台，針對是否參選台北市長，林右昌表示，謝謝大家的關心，這陣子到美國台灣高科技產業第一線參訪，甚至到了以色列還考慮到更危險的烏克蘭，就是希望掌握國際變動局勢，為台灣思考未來，至於台北市長選舉說過很多次，“個人沒有任何的規畫跟打算”，相信民進黨中央和選對會一定會做最完整的全盤思考，提出最優秀的人選、承擔台北市民的期待。