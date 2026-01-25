俄美烏首次三方會談：俄烏“只剩”哪個問題？

中評社北京1月25日電／由俄羅斯、美國、烏克蘭三國代表組成的安全問題工作組首次三方會談24日在阿聯酋首都阿布扎比結束。這是2022年2月俄烏衝突升級以來，俄美烏首次舉行三方接觸，也是俄烏在美方提出所謂“和平方案”後的首次公開直接接觸。



新華社報導，各方在會談後沒有發表聯合聲明或宣佈達成具體共識。專家分析，各方信息顯示這次會談觸及了俄烏之間多項實質性問題，某種程度上帶來了“好兆頭”。



美國總統特使威特科夫此前稱，俄烏之間“只剩一個問題”。專家認為，從這次會談看，俄烏之間在多項議題上仍存立場差異，尤其是就威特科夫所說的“那個問題”分歧明顯，本輪三方磋商前景仍不明朗。



觸及多項實質性問題



多家媒體披露了這次三方會談的細節：會談分為兩個階段，23日為先導性討論，24日的談判則分為政治和軍事兩個小組分別進行。



軍事方面，這次會談可能取得了一定進展。烏克蘭總統澤連斯基24日在社交媒體發文說，就結束戰爭及其所需的安全條件，美方提出了“可能性方案”。軍方代表確定了下次會談可能討論的議題清單。



俄烏在這次會談中均派出多名軍事領域高官。俄代表團由俄武裝力量總參謀部情報總局局長率領，而烏方代表中包括國家安全與國防委員會秘書、烏武裝部隊總參謀長等。



塔斯社披露，會談取得了一些成果，緩衝區和各種監控機制納入了會談議題。另外，烏克蘭國際關係專家熱利霍夫斯基認為，涉及能源設施的停火可能是這次會談中的議題之一，這一議題在達沃斯世界經濟論壇期間被相關官員提及。

