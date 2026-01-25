聚焦創新驅動　北京將大力發展高精尖產業

北京市十六屆人大四次會議1月25日開幕（中評社 海涵攝） 中評社北京1月25日電（記者 海涵）北京市市長殷勇1月25日在北京市十六屆人大四次會議開幕會上作政府工作報告。談及2026年重點工作，報告指出，北京將堅持創新驅動，完善科技創新和產業創新融合機制，扎實推進世界一流大學、世界一流科研機構、世界一流企業、世界一流人才聚集地建設。



報告表示，要提升科技創新體系效能。深入實施基礎研究領先和關鍵核心技術攻堅行動，建強國家實驗室等戰略科技力量，圍繞腦機接口、高溫超導等領域建設一批新型研究創新平台，支持企業承擔更多科技攻關任務。繼續發揮中關村示範引領作用，推出新一批先行先試改革舉措，加快打造世界領先科技園區。



報告指出，要打造高水平人才高地。加快建設中關村學院、卓越工程師學院等新型育人載體，支持在京高校開展國家學院建設試點，鼓勵企業設立博士後工作站，強化產學研協同育人。深入推進特殊引才計劃和關鍵核心技術人才工程，大力引進高層次人才。構建青年友好型政策體系，實施住房保障、創業服務等十條支持措施，建設青年人才創新創業生態區，充分激發年輕人創新創造活力。



報告提到，要大力發展高精尖產業。鞏固壯大實體經濟根基，推動集成電路重點項目擴產量產，高水平建設國際醫藥創新公園，全生態鏈推進綠色先進能源、新能源汽車、機器人、商業航天等重點項目；加快建設全球數字經濟標杆城市，全面實施“人工智能＋”行動，建設國家人工智能應用中試基地；推進未來產業先導區建設，培育6G、量子科技、生物製造等新增長點；推動傳統產業提質升級，促進製造業數智化轉型。



報告強調，要做優做強現代服務業，發揮國家金融管理中心功能，強化金融街、麗澤金融商務區聯動發展，支持北京證券交易所加強中小企業上市融資服務，加快中關村科創金融改革試驗區建設，完善民營小微企業融資支持協調機制，支持金融更好服務實體經濟；建設北京國際法治商合示範區，提高商務服務國際化水平；推動科技服務企業持續提升創新能力，促進現代服務業與先進製造業融合發展。